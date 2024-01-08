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На Одещині напоїли 10-річного хлопчика: “швидку” викликала вчителька

На Одещині напоїли 10-річного хлопчика: “швидку” викликала вчителька

Мешканець Ізмаїльського району довів трьох дітей до алкогольного сп’яніння. Одному хлопчику стало погано, його госпіталізували у тяжкому стані. Відповідальність за це понесуть квартирант та батьки дітей.

Інцидент стався у Кілійському районі, повідомили у поліції Одеської області.

Про юного пацієнта, якого госпіталізували у тяжкому стані через алкогольне сп’яніння, поліцейським повідомили медики.

Поліцейські встановили, що троє друзів 10-ти, 11-ти та 12-ти років зібралися у найстаршого з них. Коли дорослих не було вдома, їхній квартирант запропонував дітям відсвяткувати свято домашнім вином. Почали пити вдома, а продовжили – у парку на лавці, де їх помітила вчителька. Наймолодшому хлопчику вже стало погано і жінка викликала йому швидку.

Зараз із усіма дітьми все гаразд.

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Щодо молодої людини, яка довела неповнолітніх до стану сп’яніння, склали адмінпротокол. Батьки старших двох хлопчиків за невиконання обов’язків щодо виховання дітей притягуються до відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП. А батьки 10-річного хлопчика, щодо яких уже протягом року складали протокол за перепустку уроків, – за ч. 2 ст. 184 того ж кодексу.

Усім їм загрожує штраф. Адміністративні матеріали правоохоронці направили до суду.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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