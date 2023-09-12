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На Одещині командир військової частини запросив броньований Mercedes (відео)

На Одещині командир військової частини запросив броньований Mercedes (відео)

Олег Кіпер, голова Одеської ОВА розповів журналістам під час брифінгу про закупівлю для військових на їхню вимогу. А також про вимогу командира однієї з військових частин.

Крім того, українське військове керівництво “не встигає” відстежувати, що закуповується та постачається для бійців.

Це питання стало, коли до мене надійшов якийсь лист на погодження передати в якусь частину “Mercedes” броньоване. Я спитав, а навіщо там десь у тилу комусь Mercedes, якомусь там командиру військової частини. У командувача його немає, а в нього є, –

розповів чиновник.

Кіпер зазначив, що після цього інциденту влада взялася з’ясовувати, “що взагалі відбувається” у сфері закупівель.

Системно відпрацювали. Сьогодні потрібно там те, те й те — ми маємо гроші на цю суму, ми виділяємо. Поки що Одеса одне з небагатьох міст, яке навіть не поставило це на голосування, —

додав голова ОВД.

Також Кіпер розкритикував чиновників, які “не хочуть допомагати, а піаряться на армії”.

Піар на армії існує. Усі живуть виборами. Ми не знаємо, як війна закінчиться, куди ракета прилетить. Але всі живуть ідеями виборів.

висловив невдоволення Олег Кіпер.

Крім того, голова Одеської ОВА не розуміє, чому проблеми війни мають стосуватися лише прифронтових міст. Варто лінії фронту відсунутись, і військові питання стають неактуальними.

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Фото ілюстративне.

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