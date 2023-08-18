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Командира взводу військової частини на Одещині затримали за здирництво та насилля над підлеглими

Командира взводу військової частини на Одещині затримали за здирництво та насилля над підлеглими

Командира взводу однієї з військових частин Одещини підозрюють у вимаганні грошей за відгули та застосуванні насильства до підлеглих. Про це 18 серпня 2023 року повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

ДБР встановило, що військовий вимагав з підлеглих гроші за можливість взяти відгул. Правоохоронці задокументували 10 фактів одержання ним хабаря.

ГБР ДБР военный вымогатель в Одесской области

Розмір хабаря командиру становив чотири тисячі гривень, а у разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. За оперативними даними, таким чином командир витребував щонайменше 500 тисяч гривень зі своїх військових. Крім того, встановлені факти застосування сили та побиття бійців.

ГБР ДБР военный вымогатель в Одесской области

Командиру взводу повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди та застосуванні насильства до підлеглого. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Григорія Мельниченка відсторонено від посади голови Білгород-Дністровської райради. Таке рішення виніс Київський районний суд Одеси 14 серпня.

Фото: ДБР

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