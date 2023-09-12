В Одесской области командир воинской части запросил бронированный Mercedes (видео)

Олег Кипер, глава Одесской ОВА рассказал журналистам во время брифинга о закупках для военных по их требованию. А также про требование командира одной из воинских частей.

Кроме того, украинское военное руководство «не успевает» отслеживать, что закупается и поставляется для бойцов.

Этот вопрос стал, когда ко мне пришло какое-то письмо на согласование передать в какую-то часть “Mercedes” бронированный. Я спросил, а зачем там где-то в тылу кому-то Mercedes, какому-то там командиру воинской части. У командующего его нет, а у него есть, —

рассказал чиновник.

Кипер отметил, что после этого инцидента власти взялись выяснять, «что вообще происходит» в сфере закупок.

Системно отработали. Сегодня нужно там то, то и то — у нас есть деньги на эту сумму, мы выделяем. Пока Одесса один из немногих городов, который даже не поставил это на голосование, —

добавил глава ОВА.

Также Кипер раскритиковал чиновников, которые «не хотят помогать, а пиарятся на армии».

Пиар на армии существует. Все живут выборами. Мы не знаем, как война закончится, куда ракета прилетит. Но все живут идеями выборов, —

высказал недовольство Олег Кипер.

Кроме того, глава Одесской ОВА не понимает, почему проблемы войны должны касаться только прифронтовых городов. Стоит линии фронта отодвинуться, и военные вопросы становятся неактуальными.

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Фото иллюстративное.