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Заступник комбата військової частини на Одещині примушував підлеглих будувати будинок

Заступник комбата військової частини на Одещині примушував підлеглих будувати будинок

На Одещині викрили заступника командира батальйону однієї з військових частин, який з серпня 2022 року використовував військовослужбовців замість будівельників і змушував будувати йому дім. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією ДБР, майже рік військовослужбовці замість оборони України будували приватний будинок військовому посадовцю. При цьому їм нараховувалась зарплатня як військовим, через що державі завдано збитків на понад 2 млн грн.

ДБР комбат строительство в Одессе

Військовому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 Криміналльного кодексу України — зловживання службовим становищем та перевищенні службових повноважень.

Заступнику комбата загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що начальника сектору мобілізаційної роботи однієї з районних військово-цивільних адміністрацій Одеської області підозрюють у зловживанні впливом. Чоловік вимагав гроші з дружини важкопораненого військовослужбовця за послуги.

Фото: ДБР

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