На Одещині екссвященник розбещував власну доньку у приміщенні храму

На Одещині судитимуть колишнього 38-річного священника, який протягом тривалого року розбещував власну неповнолітню доньку.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області та Одеській обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що у період з червня 2022 року по лютий 2023 року чоловік неодноразово вчиняв розпусні дії фізичного характеру стосовно своєї 14-річної донечки, за місцем свого мешкання та в підсобному приміщенні на території храму. Також переконував її тримати це в секреті.

Правоохоронці зібрали необхідну кількість доказів та висунули чоловікові обвинувачення у вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, членом сім’ї.

За вчинений злочин “батькові” загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі, повідомили в поліції.

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