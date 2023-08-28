В Одесі батько ледь не зарізав сина: що сталося?

Поліція затримала 69-річного одесита, який уночі 28 серпня 2023 року кілька разів ударив ножем сина під час того, як розпивали разом спиртні напої. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Інцидент стався в приватному будинку в Пересипському районі. Батько прийшов до 46-річного сина в гості, вони випили, і під час застілля між чоловіками сталася сварка, під час якої зловмисник кілька разів ударив опонента ножем.

Закривавлений потерпілий вибіг на вулицю і почав кликати на допомогу, сусіди викликали швидку та поліцію.

46-річного чоловіка госпіталізували з колото-різаними ранами живота, печінки, плеча, шиї, грудної клітки, внутрішньою кровотечею та у стані геморагічного шоку.

Поліцейські по гарячих слідах затримали нападника та вилучили в нього ніж. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень йому загрожує до восьми років в’язниці.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили правопорушника, який на 10 станції Великого Фонтану запустив феєрверк на День Державного прапору – 23 серпня ввечері.

Фото: ГУНП в Одеській області