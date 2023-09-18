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В Одесі від наркотиків померла 14-річна дівчинка: що загрожує продавцю “пекельного зілля”

В Одесі від наркотиків померла 14-річна дівчинка: що загрожує продавцю “пекельного зілля”

В одеській лікарні від отруєння психотропами померла 14-річна дівчинка. У її квартирі виявили амфетамін, який дитині продав 17-річний одесит.

Частину придбаного дівчинка вжила, вночі їй стало погано. Дівчинку госпіталізували до лікарні, де вона померла. Медики повідомили у поліцію.

Повідомляється, що попередня причина смерті – отруєння наркотичними препаратами. Остаточний результат встановить експертиза.

Вдома у померлої вилучили амфетамін, походження якого підтвердили експрес-тестом.

Поліцейські встановили, що 17-річний одесит продав дівчинці два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном. Заборонені речовини він замовив у одному з месенджерів.

Під час обшуку у квартирі хлопця поліцейські вилучили полімерний пакет із порошкоподібною речовиною, яка, згідно з результатами експрес-тесту, містила амфетамін. Крім того, правоохоронці вилучили електронні ваги, пакувальний матеріал, мобільний телефон, пакети з кристалічною, порошкоподібною та рослинною речовинами невідомого походження.

Молодика затримали та повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Наркодилеру загрожує до 10 років ув’язнення.

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