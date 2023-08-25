Діти не можуть так жити: на Одещині у матері вилучили двомісячне немовля (фото)

В одній із закинутих будівель на Старокиївському шосе 32-річна уродженка Харківщини облаштувала собі помешкання, де проживала з двомісячним сином – в безладі й антисанітарії.

Про це повідомляють у Нацполіції Одеської області.

Про жінку з немовлям повідомив небайдужий чоловік, який працює поряд.

Коли представники органів приїхали на місце виклику, то вжахнулися в яких умовах проживає дитина. Під час огляду приміщення у ньому панували безлад й антисанітарія. Поліцейські виявили ознаки розпиття алкогольних напоїв.

А ще у закинутій недобудові не було навіть вікон та дверей.

Правоохоронці з’ясували, що жінка приїхала з Харківської області кілька місяців тому. Вона не має при собі жодних документів та не має постійного місця проживання.

Народила дитину в одному з пологових будинків Одеси. Дитина також не має документу — недбала матір не стала на жоден облік та не зареєструвала маля.

Хлопчика у матері правоохоронці вилучили та передали до закладу охорони здоров’я, де він наразі перебуває під наглядом лікарів.

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