На Одещині дівчинка проковтнула батарейку: що розповів хірург (фото)

Про це розповів у Фейсбуці хірург-ендоскопіст Білгород-Дністровської міської лікарні Денис Гесслер.

За словами медика, днями бригада швидкої допомоги доправила до Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні 4-річну дівчинку – вона проковтнула стороннє тіло – батарейку типу «таблетка». А такі предмети становлять дуже велику небезпеку для маленьких дітей, адже через електрохімічні процеси, що відбуваються між елементом живлення та слизовою оболонкою, можливе ураження шлунка та виникнення серйозних запальних процесів аж до перфорації органу.

«Відомі випадки, коли через взаємодію зі шлунковим соком такі батареї навіть вибухали»,

– зазначає Денис Гесслер.

Таким чином, дівчинці знадобилася термінова операція.

«У нашому випадку все закінчилося добре – батарейка була вилучена з просвіту шлунка ендоскопічно під загальним знеболенням без серйозних наслідків для дитини. Наша маленька пацієнтка почувається добре і готується до виписки»,

– додав хірург.

При цьому лікар нагадує батькам: якщо дитина проковтнула якийсь сторонній предмет – батарейку, голку, іграшку, монету, магніт тощо. – Не витрачайте часу і відразу ж звертайтеся до фахівців.

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