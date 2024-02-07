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У Білгороді-Дністровському підліток проковтнув 4-сантиметрову голку – що зробили медики

У Білгороді-Дністровському підліток проковтнув 4-сантиметрову голку – що зробили медики

Медики Білгород-Дністровської міської лікарні витягли з дихальних шляхів підлітка голку завдовжки 4 сантиметри.

Про цікавий клінічний випадок зі своєї практики, який стався днями, лікарі розповіли на своїй сторінці у Facebook.

2 лютого до приймального відділення міськлікарні доставили мешканця одного із селищ Білгород-Дністровського району з чужорідним тілом у трахеї.

Інородне тіло в трахеї

Черговий хірург та анестезіологічна бригада ендоскопічним методом витягли стороннє тіло, яким виявилася 4-сантиметрова голка. Операцію провели в ургентному порядку.

З трахеї підлітка витягли голку

Достали голку з дихальних шляхів

Як голка опинилася в дихальних шляхах підлітка, медики не уточнюють.

На сьогоднішній день пацієнт почувається задовільно. Наразі він перебуває під контролем медперсоналу у хірургічному відділенні.

У лікарні також уточнили, що таку ювелірну роботу було проведено у міській лікарні завдяки сучасному ендоскопічному обладнанню. Раніше такі операції робили лише в обласному центрі.

Нагадаємо, медики-кардіологи Одеської обласної дитячої клінічної лікарні зробили операцію на серці новонародженому малюку вагою всього 900 грамів.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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