На Одещині дитина підпалила сіно та згоріла

Правоохоронці встановлюють обставини події, повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

Повідомлення про те, що дитина отримала опіки, надійшло до поліції від медиків швидкої допомоги.

Поліцейські попередньо встановили, що 10-річний хлопчик грав у гаражі, де підпалив сіно, що сушилося в приміщенні. Надихавшись чадним газом, дитина знепритомніла, а через пожежу отримала близько 40% опіків тіла. Хлопчик помер на місці пригоди до приїзду медиків.

У цей час батьки хлопчика перебували на роботі, а його доглядав 17-річний брат, який залишив його без нагляду і спав у будинку.

Сім’я, в якій виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

У поліції кваліфікують те, що сталося як нещасний випадок.

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