На Одещині дитина підпалила сіно та згоріла

Трагічна подія сталася у суботу, 20 липня 2024 року, у селі Мирнопілля, Болградського району Одеської області: від опіків загинув 10-річний хлопчик.
Правоохоронці встановлюють обставини події, повідомляє прес-служба обласного управління поліції.
Повідомлення про те, що дитина отримала опіки, надійшло до поліції від медиків швидкої допомоги.
Поліцейські попередньо встановили, що 10-річний хлопчик грав у гаражі, де підпалив сіно, що сушилося в приміщенні. Надихавшись чадним газом, дитина знепритомніла, а через пожежу отримала близько 40% опіків тіла. Хлопчик помер на місці пригоди до приїзду медиків.
У цей час батьки хлопчика перебували на роботі, а його доглядав 17-річний брат, який залишив його без нагляду і спав у будинку.
Сім’я, в якій виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.
У поліції кваліфікують те, що сталося як нещасний випадок.
Ще на тему: Підлітка з Одеської області вбила бойова частина «шахеда».