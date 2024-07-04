Підлітка з Одеської області вбила бойова частина «шахеда», – поліція

Як пише видання «Думська» з посиланням на джерело в поліції, Загиблий від вибуху 15-річний житель села Стара Некрасівка Саф’янівської громади намагався розібрати бойову частину російського «шахеда».

За інформацією експертів, які оглянули місце події, підліток намагався за допомогою молотка та кутової шліфувальної машини розібрати бойову частину російського безпілотника типу «шахед» (він же «Герань-2»). Частини дрона він знайшов у лісосмузі і приніс у двір свого будинку.

Після чергового удару пролунав вибух і спалахнула пожежа. Від отриманих травм підліток помер на місці.

Його мати, яка в цей момент перебувала в будинку, не постраждала, але госпіталізована в шоковому стані.

Раніше в Подільському районі Одеської області поїзд збив на смерть 15-річну дівчинку.