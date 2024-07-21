В Одесской области ребенок поджег сено и сгорел

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Сообщение о том, что ребенок получил ожоги, поступило в полицию от медиков скорой помощи.

Полицейские предварительно установили, что 10-летний мальчик играл в гараже, где поджег сушившееся в помещении сено. Надышавшись угарным газом, ребенок потерял сознание, а из-за пожара получил около 40% ожогов тела. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В это время родители мальчика находились на работе, а за ним присматривал 17-летний брат, который оставил его без присмотра и спал в доме.

Семья, в которой воспитывается трое несовершеннолетних детей, состоит на учете службы по делам детей, как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

В полиции квалифицируют произошедшее как несчастный случай.

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