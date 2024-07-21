В Одесской области ребенок поджег сено и сгорел

Трагическое событие произошло в суббоиу, 20 июля 2024 года, в селе Мирнополье, Болградского района Одесской области: от ожогов погиб 10-летний мальчик.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба областного управления полиции.
Сообщение о том, что ребенок получил ожоги, поступило в полицию от медиков скорой помощи.
Полицейские предварительно установили, что 10-летний мальчик играл в гараже, где поджег сушившееся в помещении сено. Надышавшись угарным газом, ребенок потерял сознание, а из-за пожара получил около 40% ожогов тела. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков.
В это время родители мальчика находились на работе, а за ним присматривал 17-летний брат, который оставил его без присмотра и спал в доме.
Семья, в которой воспитывается трое несовершеннолетних детей, состоит на учете службы по делам детей, как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.
В полиции квалифицируют произошедшее как несчастный случай.
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