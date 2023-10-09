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В Одесі батьки заявили в поліцію на дитячого тренера: подробиці

В Одесі батьки заявили в поліцію на дитячого тренера: подробиці

В Одесі затримали дитячого тренера, який зібрав із батьків своїх підопічних гроші на поїздку до спортивного табору. Але ні зборів, ні грошей ніхто не дочекався.

Про це повідомляє Головне управління нацполіції на Одещині.

41-річний тренер одеського дитячого спортивного гуртка вирішив погасити власні банківські кредити за рахунок вихованців. На початку липня чоловік пообіцяв юним спортсменам провести тренувальні збори у дитячому літньому таборі в іншій області. Вартість путівки до спорттабору, за його словами, складалася з двотижневого проживання дітей у закладі, окремо – їхніх батьків та квитків на місце призначення. Сім’ї маленьких спортсменів за «путівки», не вагаючись, передавали йому гроші особисто чи на банківську картку. Загалом тренер привласнив 500 тисяч гривень.

Все літо діти провели в надії на відпочинок у таборі, але у серпні наставник повідомив, що поїздки не відбудеться.

Не дочекавшись ні обіцяних зборів, ні повернення коштів, двадцять ошуканих батьків вихованців тренера-шахрая звернулися до поліції.

Одеситу повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 КК України. Він може провести до 3-х років ув’язнення.

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