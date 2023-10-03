В одеській квартирі виявили прив’язаного до батареї чоловіка: що сталося

В Одесі 17-річний хлопець, з’їжджаючи з квартири, побив та прив’язав до батареї орендодавця за те, що той відмовився віддавати заставу. Постраждалий кілька годин пролежав пов’язаним, поки його крики не почули перехожих на вулиці.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

З’ясувалося, що 17-річний мешканець іншої області приїхав до Одеси у пошуках роботи, винайняв кімнату у місцевого 51-річного чоловіка. Через кілька днів, зрозумівши, що нове життя не склалося, вирішив поїхати і зажадав повернути завдаток. Одесит не заперечував, але й грошей у нього вже не було, тому виникла сварка, яка переросла у взаємні образи.

Невдоволений квартирант ударив чоловіка, а коли той упав – зв’язав йому руки та ноги, прив’язав до батареї і, закривши квартиру, поїхав на вокзал.

Потерпілий за дві години зміг трохи послабити пута і почав кликати на допомогу. Незабаром його почули з вулиці перехожі, які й повідомили про подію у поліцію.

Правоохоронці звільнили чоловіка, і вже за кілька годин розшукали правопорушника у Подільську.

Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України. За вчинене юнакові загрожує обмеження або навіть позбавлення волі.

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