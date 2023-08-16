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На фронті загинув студент із Одеси

На фронті загинув студент із Одеси

Під час виконання бойового завдання загинув 21-річний студент Національного університету “Одеська юридична академія” Денис Кухоцький.
Про це повідомив керівник університету “Одеська юридична академія” Сергій Ківалов.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Денис Кухоцький пішов добровольцем. Він навчався на факультеті прокуратури та слідства та мав відстрочку від призову, проте, вступив до ЗСУ.

Неймовірно хоробрий, сміливий, принциповий. Викладачі та одногрупники знали його як відповідального і талановитого студента, надійного та чуйного друга. Блискуче склав державні іспити, через місяць мав розпочати навчання на магістратурі та продовжити здобувати вищу юридичну освіту, —

написав Сергій Ківалов на своїй сторінці у фейсбуці.

Про дату та місце прощання з військовим повідомлять згодом.

Нагадаємо, щов Одесі попрощались з двома військовослужбовцями 126-ї окремої бригади тероборони Едуардом Ращуком та Олексієм Задорожним. Бійці загинули, виконуючи бойове завдання 10 та 8 серпня 2023 року на Херсонщині.

Фото: Сергій Ківалов

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