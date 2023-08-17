На Одещині попрощались з двома захисниками України

На фронті загинуло двоє Героїв – мешканець Білгород-Дністровської громади Олександр Зотік, а також мешканець Чорноморська Денис Сандуленко. Про це повідомили в пресслужбах громад.

Олександру Зотік було 28 років. У бою він отримав тяжкі поранення, в шпиталі не вдалося його врятувати.

14 серпня 2023 року Білгород-Дністровська громада простилася з Героєм, який загинув, захищаючи Україну у війні проти росії.

Під час виконання бойових завдань загинув військовослужбовець Денис Сандуленко.

Прощання з військовим відбулося 16 серпня 2023 року в Свято-Миколаївському храмі ПЦУ м. Чорноморськ.

Нагадаємо, щопід час виконання бойового завдання загинув 21-річний студент Національного університету “Одеська юридична академія” Денис Кухоцький.

Фото: пресслужби Білгород-Дністровської та Чорноморської громад