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На Одещині попрощались з двома захисниками України

На Одещині попрощались з двома захисниками України

На фронті загинуло двоє Героїв – мешканець Білгород-Дністровської громади Олександр Зотік, а також мешканець Чорноморська Денис Сандуленко. Про це повідомили в пресслужбах громад.

Олександру Зотік було 28 років. У бою він отримав тяжкі поранення, в шпиталі не вдалося його врятувати.

14 серпня 2023 року Білгород-Дністровська громада простилася з  Героєм, який загинув, захищаючи Україну у війні проти росії.

война потери погибшие

Олександр Зотік

Під час виконання бойових завдань загинув військовослужбовець  Денис Сандуленко.

Прощання з військовим відбулося 16 серпня 2023 року в Свято-Миколаївському храмі ПЦУ м. Чорноморськ.

война потери погибшие

Денис Сандуленко

Нагадаємо, щопід час виконання бойового завдання загинув 21-річний студент Національного університету “Одеська юридична академія” Денис Кухоцький.

Фото: пресслужби Білгород-Дністровської та Чорноморської громад

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