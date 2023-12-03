На Одещині 11-місячна дитина наїлася отрути від тарганів

У місті Ізмаїлі Одеської області отруїлася 11-місячна дитина – малюк проковтнув отруту від тарганів.
Про це пише місцеве видання «Бессарабія INFORM» із посиланням на свої джерела.
Інцидент стався, коли мати дитини знаходилася на кухні, готуючи суміш для малюка, і не помітила, як дитина взяла порошок і скуштувала його. Одразу після цього дитину госпіталізували до Ізмаїльської міської лікарні.
Зараз медики оцінюють стан дитини як середній. у свідомості та в стабільному стані, загрози його життю немає. Лікарі надають усю необхідну допомогу, щоб забезпечити повне одужання.
Нагадаємо, на початку березня в Одеській області отруїлася щурою отрутою 11-місячна дитина.
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