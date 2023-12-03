В Одесской области 11-месячный ребенок наелся яда от тараканов

Об этом пишет местное издание «Бессарабия INFORM» со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел, когда мать ребенка находилась на кухне, готовя смесь для малыша, и не заметила, как ребенок взял порошок и отведал его. Сразу после этого ребенка госпитализировали в Измаильскую городскую больницу.

Сейчас медики оценивают состояние ребенка как среднее, он находится в сознании и в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Врачи оказывают всю необходимую помощь, чтобы обеспечить полное излечение.

Напомним, в начале марта в Одесской области отравился крысиным ядом 11-месячный ребенок.

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