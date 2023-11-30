Одеські лікарі врятували життя новонародженому малюку

Про це повідомили на facebook-сторінці Одеської обласної клінічної лікарні.

У повідомленні йдеться, що лікарі для проведення операції чотириденному малюку застосовували інноваційний метод, який дозволив розширити просвіт аорти.

Операцію проводили серцево-судинні хірурги та анестезіологів ОДКЛ. Лікарі діяли швидко й злагоджено, щойно до відділення надійшло чотириденне малятко із вродженою вадою серця – критичною коарктацією аорти.

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Коарктація аорти – це серйозна аномалія, яка характеризується структурним звуженням головної артерії в організмі. Але завдяки неймовірній експертності та спритності лікарів, дитину вдалося врятувати вчасно.

“Одеське життя” раніше писало про порятунок одеськими лікарями семирічного хлопчика, якому вистрілили з рушниці в серце.

Довідка.

Коарктація аорти – це звуження аорти, основної судини, що несе багату киснем кров від лівого шлуночка до всіх органів тіла.

Приблизно у 25 % випадків ізольованої коарктації звуження є достатньо сильним, щоб викликати симптоми в перші дні життя, коли артеріальна протока закривається. В такому випадку це – критична коарктація аорти.

Оскільки новонароджені з такою вадою серця почуваються добре до закриття артеріальної протоки, симптоми з’являються швидко, раптово і стан дитини дуже важкий.