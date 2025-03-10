День Державного Гімну України відзначається 10 березня. Саме цього дня 1865 року на концерті в Перемишлі, присвяченому поету Тарасу Шевченку, вперше прозвучала хорова версія «Ще не вмерла Україна». Її слова написав поет Павло Чубинський 1862 року, надихнувшись сербськими та польськими мотивами, а музику створив композитор Михайло Вербицький.

До теми: Михайло Вербицький: 117 років автору гімну України

Перший друкований варіант тексту з’явився ще 1863 року у львівському журналі «Мета». Цікаво, що спочатку авторство віршів помилково приписували Тарасу Шевченку. Невдовзі Вербицький написав сольну музичну версію, а згодом і хорову.

Після здобуття Україною незалежності в серпні 1991 року дискусії про те, яку пісню обрати державним гімном, довго не велися. Уже в січні 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила «Ще не вмерла Україна» П. Чубинського та М. Вербицького в цьому статусі. Згодом він був закріплений у статті 20 Конституції України.

Утім, слід мати на увазі, що офіційний статус мають лише перший куплет і приспів пісні. Про це йдеться в законі «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 року. В оригіналі пісня містила чотири куплети, а сучасна версія складається з трьох, текст яких збігається лише в першому.

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