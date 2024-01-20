На Миколаївській дорозі Ford Focus наїхав на підлітка

Як повідомили в обласному управлінні поліції, водій автомобіля Ford Focus не врахував дорожню обстановку і здійснив наїзд на 16-річного юнака, який переходив дорогу.

Внаслідок аварії хлопець отримав закриту черепно-мозкову травму та переломи стегна та гомілки. Медики госпіталізували його до лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють повні обставини дорожньо-транспортної пригоди. Водія перевіряють на наявність алкоголю в організмі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 19 січня, в Одеській області зіштовхнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль. В аварії є постраждалі.

А вночі 17 січня в Чорноморську мікроавтобус в’їхав у фуру. У ДТП загинули водій та пасажир мікроавтобуса.