На Одещині рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі

Сьогодні, 19 січня, близько на Одещині 10 години зіткнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль. На даний момент відомо про двох постраждалих.
Як повідомили в поліції на Одещині, аварія сталася в межах села Шелехово Ананьївської ОТГ.
Внаслідок зіткнення маршрутка виїхала за межі проїжджої частини.
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Рух транспорту через населений пункт утруднений. Поліцейські організували об’їзд вказаної ділянки дороги.
На місці працюють поліцейські, рятувальники та медики. Нині за медичною допомогою звернулися двоє людей.
Пізніше правоохоронці нададуть додаткову інформацію щодо обставин події.