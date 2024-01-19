На Одещині рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі

Купання в морі на Водохрещу: як вони пройшли в Одесі (фоторепортаж) Багато одесити вирішили не зраджувати стару традицію і пішли купатися в море сьогодні, 19 січня. Тобто відзначали Водохрещу за старим, юліанським календарем. Кореспондентка видання “Одеське життя” пройшлася узбережжям Одеси, щоб усе побачити на власні очі і показати читачам. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Під Одесою сталася смертельна автопригода У Чорноморську сьогодні вночі, 17 січня 2024 року, сталася автомобільна пригода – мікроавтобус в’їхав у фуру. Внаслідок аварії загинуло двоє людей – водій та пасажир мікроавтобуса. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ