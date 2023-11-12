ДТП на Одещині: п’яний водій збив підлітка – що із постраждалим?

За попередньою інформацією обласного управління поліції, водій автомобіля Ford Transit не врахував дорожню обстановку і, не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на 16-річного місцевого хлопця, який йшов узбіччям дороги в попутному напрямку.

Постраждалого каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітки та політравму.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що на момент скоєння ДТП він був нетверезий.

У рамках розпочатого кримінального провадження слідчі помістили транспортний засіб на арештмайданчик і призначили низку судових експертиз. Проводяться інші слідчі дії.

Поліцейські нагадують пішоходам про необхідність користуватися світловідбиваючими аксесуарами, щоб бути помітними у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, а водіям – про заборону керувати авто у стані сп’яніння.

Як повідомлялося раніше, 8 листопада в Ізмаїльському районі 15-річний 15-річний підліток, катаючись на подарованому батьковому мотоциклі, збив жінку і влетів у стіну магазину. У результаті мотоцикліст загинув, а його пасажира та жінку госпіталізували.

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