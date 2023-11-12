Новини Одеси та Одеської області

ДТП на Одещині: п’яний водій збив підлітка – що із постраждалим?

ДТП на Одещині: п’яний водій збив підлітка – що із постраждалим?

Увечері суботи, 11 листопада, у селі Троїцьке Любашівської територіальної громади Подільського району Одеської області сталася ДТП, у якій постраждав 16-річний підліток. Винуватець аварії був п’яний.

За попередньою інформацією обласного управління поліції, водій автомобіля Ford Transit не врахував дорожню обстановку і, не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на 16-річного місцевого хлопця, який йшов узбіччям дороги в попутному напрямку.

Постраждалого каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітки та політравму.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що на момент скоєння ДТП він був нетверезий.

У рамках розпочатого кримінального провадження слідчі помістили транспортний засіб на арештмайданчик і призначили низку судових експертиз. Проводяться інші слідчі дії.

Поліцейські нагадують пішоходам про необхідність користуватися світловідбиваючими аксесуарами, щоб бути помітними у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, а водіям – про заборону керувати авто у стані сп’яніння.

Як повідомлялося раніше, 8 листопада в Ізмаїльському районі 15-річний 15-річний підліток, катаючись на подарованому батьковому мотоциклі, збив жінку і влетів у стіну магазину. У результаті мотоцикліст загинув, а його пасажира та жінку госпіталізували.

Читайте також: Жахлива ДТП під Одесою: Toyota стала купою металу після зустрічі з вантажівкою – є жертви (фото).

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати