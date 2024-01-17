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Під Одесою сталася смертельна автопригода

Під Одесою сталася смертельна автопригода

У Чорноморську сьогодні вночі, 17 січня 2024 року, сталася автомобільна пригода – мікроавтобус в’їхав у фуру. Внаслідок аварії загинуло двоє людей – водій та пасажир мікроавтобуса.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса через ожеледицю не впорався з керуванням та в’їхав у припарковану фуру, яка стояла на проїжджій частині дороги.

Попри те, що карету “швидкої” викликали одразу, пасажира та водія мікроавтобуса не вдалося врятувати – вони загинули до приїзду лікарів.

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Як повідомляють одеські телеграм-канали, обидва загиблих були військовослужбовцями.

Водія фури перевірили на наявність алкоголю – чоловік був тверезим.

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Наразі й фуру, і мікроавтобус помістили на штрафмайданчик. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб, винному загрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права сідати за кермо до трьох років.

Поліцейські закликають водіїв при керуванні транспортними засобами під час складних погодних умов зважати на стан дорожнього покриття і видимість, особливо в темну пору доби, дотримуватись безпечної швидкості, дистанції, уникати різких маневрів.

Фото: ГУНП в Одеській області

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