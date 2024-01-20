На Николаевской дороге Ford Focus наехал на подростка

Сегодня вечером, в субботу. 20 января, в ДТП на Николаевской дороге в Одессе пострадал 16-летний подросток.
Как сообщили в областном управлении полиции, водитель автомобиля Ford Focus не учел дорожную обстановку и совершил наезд на 16-летнего юношу, который переходил дорогу.
В результате аварии парень получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы бедра и голени. Медики госпитализировали его в больницу.
Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Водителя проверяют на наличие алкоголя в организме. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 19 января, в Одесской области около 10 часов столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В аварии есть пострадавшие.
А ночью 17 января в Черноморске микроавтобус въехал в фуру. В ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса.