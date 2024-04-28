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На мешканця Одещини напав кусачий кінь: наслідки інциденту

На мешканця Одещини напав кусачий кінь: наслідки інциденту

У Центрі екстреної медичної допомоги та Медицини катастроф Одеської області розповіли про не зовсім типовий і навіть трохи курйозний випадок зі своєї практики: мешканця одного із сіл покусав його свійській кінь.

За словами медиків, напередодні до диспетчерської Центру надійшов дзвінок із Білгород-Дністровського району. Людина, яка дзвонила, розповіла, що допомога терміново потрібна хлопцеві, на яку напав кінь.

На місце події – у віддалене село по бездоріжжю – негайно виїхала бригада фельдшерів. Медики надали потерпілому необхідну допомогу, після чого його в стані середньої тяжкості з множинними укушеними ранами голови, переломом плечової кістки та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до районної лікарні.

Як з’ясувалося, коли хлопець прив’язував коня, тварина роздратувалася і покусала його.

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«Хоча це і дуже рідкісний випадок в нашій практиці, але зважаючи на те, що великі свійські тварини у сільській місцевості Одещини зустрічаються не так уже й рідко, їхнім господарям слід пам’ятати про власну безпеку і бути вкрай обережними, адже тварини можуть діяти непередбачувано» ,

– зазначають у Центрі екстреної медичної допомоги.

Варто зазначити, що власникові коня ще пощастило, адже відомі подібні випадки з трагічними наслідками.

Так, влітку минулого року в селі Табаки Болградського району пес бійцівської породи загриз до смерті свою господиню на очах у дитини.

Також відомий випадок, коли на Одещині на восьмирічну дитину напав  сусідський алабай. Хлопчик із укусами потрапив до лікарні.

А ще одеситів закликають бути дуже обережними з дикими лисицями, які оселилися на узбережжі Чорного моря і їх часто помічають на вулицях міста.

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