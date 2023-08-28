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На Одещині алабай покусав восьмирічного хлопчика: наслідки

На Одещині алабай покусав восьмирічного хлопчика: наслідки

На Одещині на восьмирічної дитини напав сусідський алабай. Хлопчик із укусами потрапив до лікарні.

Про це повідомили у поліцію лікарі.

Інцидент стався вчора ввечері в одному із сіл Болградського району.

В поліції уточнили: доки батьки займалися своїми справами, їхній восьмирічний син грав на вулиці біля двору з іншими дітьми. Раптом із сусіднього двору через зламаний паркан до них вибіг алабай. Пес накинувся на хлопчика і покусав.

На крики дітей прибігли дорослі, відтягли собаку та викликали швидку та поліцію. Потерпілого доправили до лікарні з ранами гомілки, стегна та вуха, надали необхідну медичну допомогу та відпустили додому на амбулаторне лікування.

Наразі вирішується питання про притягнення власника алабаю до відповідальності за порушення правил утримання собаки за ч. 3 ст. 154 Кодексу України.

Винному загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень із конфіскацією тварини.

Про випадки нападу собак цієї небезпечної породи на людей “Одеське життя” писало раніше:

 

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