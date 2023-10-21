На лимани Одещини прилетіла величезна зграя екзотичних птахів

До Національного природного парку “Тузлівські лимани” завітали екзотичні гості – величезна зграя рожевих фламінго. Науковці нарахували 1114 особин.
Про це повідомили на facebook-сторінці Нацпарку “Тузлівські лимани”.
Як кажуть науковці, прилетіли в гості не ті фламінго, які цьогоріч гніздилися на територіях парку.
Це найбільша кількість пернатих цього виду, яка зафіксована дослідниками на території Нацпарку.
Майже всі птахи дорослі, але є й пташенята, які з’явилися на світ цього року.
Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість – італієць, –
повідомили науковці Нацпарку.
Цьогоріч Нацпарк “Тузлівські лимани” гостинно приймав багато видів екзотичних пернатих.
Гостював на лиманах червонокнижний птах – пісочник, якому виповнилося вже 17 років. Історію життя рідкісного птаха одеські орнітологи узнали завдяки кільцю на ніжці.
Також завітали цьогоріч на Тузлівські лимани й рідкісні птахи, які прилетіли з окупованих територій – червонокнижні огари, загальною чисельністю близько 150 птахів.
А ще “Одеське життя” писало про неймовірно красивих і дивовижних тропічних птахів, які з’явилися в Бессарабії й поселилися на кордоні “Тузлівська Амазонія” – сиворакши. Їх шлях пролягав від далекої Південної Африки до нас – понад 6000 км.