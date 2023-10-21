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На лимани Одещини прилетіла величезна зграя екзотичних птахів

На лимани Одещини прилетіла величезна зграя екзотичних птахів

До Національного природного парку “Тузлівські лимани” завітали екзотичні гості – величезна зграя рожевих фламінго. Науковці нарахували 1114 особин.

Про це повідомили на facebook-сторінці Нацпарку “Тузлівські лимани”.

Як кажуть науковці, прилетіли в гості не ті фламінго, які цьогоріч гніздилися на територіях парку.

Це найбільша кількість пернатих цього виду, яка зафіксована дослідниками на території Нацпарку.

фламінго

Майже всі птахи дорослі, але є й пташенята, які з’явилися на світ цього року.

Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість – італієць, –

повідомили науковці Нацпарку.

фламінго

Цьогоріч Нацпарк “Тузлівські лимани” гостинно приймав багато видів екзотичних пернатих.

Гостював на лиманах червонокнижний птах – пісочник, якому виповнилося вже 17 років. Історію життя рідкісного птаха одеські орнітологи узнали завдяки кільцю на ніжці.

Також завітали цьогоріч на Тузлівські лимани й рідкісні птахи, які прилетіли з окупованих територій – червонокнижні огари, загальною чисельністю близько 150 птахів.

А ще “Одеське життя” писало про неймовірно красивих і дивовижних тропічних птахів, які з’явилися в Бессарабії й поселилися на кордоні “Тузлівська Амазонія” – сиворакши. Їх шлях пролягав від далекої Південної Африки до нас – понад 6000 км.

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