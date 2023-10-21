На лиманы Одесщины прилетела огромная стая экзотических птиц

Об этом сообщили на facebook-странице Нацпарка «Тузловские лиманы».

Как рассказывают ученые, прилетели в гости не те фламинго, которые в этом году гнездились на территориях парка.

Это самое большое количество пернатых этого вида, которое зафиксировано исследователями на территории Нацпарка.

Почти все птицы взрослые, но есть и птенцы, появившиеся на свет в этом году.

Несколько птиц окольцованы кольцами белого цвета (определить их происхождение не удалось), а одна птица была с синим кольцом, этот гость — итальянец, —

сообщили учёные Нацпарка.

В этом году Нацпарк «Тузловские лиманы» гостеприимно принимал многие виды экзотических пернатых.

Гостила на лиманах краснокнижная птица – песочник, которому исполнилось уже 17 лет. Историю жизни редкой птицы одесские орнитологи узнали благодаря кольцу на ножке.

Также пришли в этом году Тузловские лиманы и редкие птицы, прилетевшие с оккупированных территорий — краснокнижные огары, общей численностью около 150 птиц.

А еще «Одесская жизнь» писала о невероятно красивых и удивительных тропических птиц, которые появились в Бессарабии и поселились на границе «Тузловская Амазония» — сыворакши. Их путь пролегал от далекой Южной Африки до нас – более 6000 км.