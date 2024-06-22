На Кримському бульварі пролунав вибух: загинув чоловік

На Кримському бульварі пролунав вибух: загинув чоловік

Вранці 22 червня 2024 року в Одесі на Кримському бульварі виявили тіло чоловіка. Причиною смерті стала вибухова травма. “Одеське Життя” розповідає про подробиці того, що сталося зі слів поліції та очевидців.

У поліції Одеської області заявили, що повідомлення про виявленому тілі у парку на Кримському бульварі надійшло сьогодні, 22 червня, в поліцію від місцевого жителя.

На місце направили слідчо-оперативну групу, фахівців вибухотехнічної служби та кінологів.

На місці події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати. Загиблим виявився 43-річний місцевий мешканець. Попередньо, загинув він від вибухових травм. Точну причину смерті встановлюватимуть судово-медичні експерти.

У поліції додали, що швидше за все, буде розпочато кримінальне розслідування відразу за двома статтями кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство), із приміткою «самогубство»
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
криміналісти оглядають труп

Криміналісти оглядають тіло загиблого чоловіка.

уламки гранати

Уламки гранати.

Перед цим очевидці в одеських пабликах повідомили, що чоловік сам дістав гранату, висмикнув чеку і ліг на неї зверху. Також там розповіли шокуючі подробиці: частини тіла загиблого розкидало по окрузі і поліції довелося відганяти собачників, які якраз у цей ранковий час вигулюють своїх вихованців, щоб тварини ненароком не з’їли частину останків.

Про причини, які спонукали чоловіка звести рахунки з життям у такий жахливий спосіб, інформації поки не надходило.

Місце смерті чоловіка обгородили стрічкою

Місце смерті чоловіка обгородили стрічкою

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