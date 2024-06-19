Труп жінки на трасі Київ – Одеса: кого підозрюють у вбивстві

Про це пише «Думська», посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах.

Нагадаємо, 15 червня 2024 року в поліції повідомили, що на 425-му кілометрі траси Київ – Одеса, біля відстійника для фур знайшли тіло жінки. Було розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

Як стало відомо, убитою виявилася 28-річна мешканка Полтави. Підозрюваний зізнався у скоєному та дає свідчення.

Водія затримали, коли він встиг доїхати до Львівщини. А труп жінки знайшли на 425 кілометрі траси Одеса – Київ, у лісосмузі за дев’ять метрів від дороги.

За словами підозрюваного – 40-річного мешканця Хмельницького – він зупинився на заправці у Нерубайському, де й познайомився із убитою. За його словами, жінка сама залізла до кабіни його вантажівки, не питаючи дозволу.

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Однак це не завадило їм надалі разом випивати. Чоловік стверджує, що жінка після цього почала роздягатися і чіплятися до нього, пропонуючи інтим. Дальнобійник кілька разів сильно штовхнув її у бік спального місця. Він не виключає, що міг зачепити шию, після чого нова знайома впала і почала хрипіти, а вже наступного дня він нібито виявив її мертвою і не придумав нічого кращого, ніж від’їхати на 50 км і залишити тіло в лісосмузі.

Чоловіку вже повідомили про підозру у умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 Кримінального Кодексу України).

Офіційної інформації про цей злочин на сайті обласного управління поліції поки що немає.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області поліцейські затримали 25-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 9-річної дівчинки.

Джерело та фото: Телеграм-канал «Думська»