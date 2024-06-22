На Крымском бульваре прогремел взрыв: погиб мужчина

В полиции Одесской области заявили, что сообщение об обнаруженном теле в парке на Крымском бульваре поступило сегодня в полицию от местного жителя.

На место направили следственно-оперативную группу, специалистов взрывотехнической службы и кинологов.

На месте происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно ручной гранаты. Погибшим оказался 43-летний местный житель. Предварительно, погиб он от взрывных травм. Точную причину смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.

В полиции добавили, что, скорее всего, будет начато уголовное расследование сразу по двум статьям уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), с примечанием «самоубийство»

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Перед этим очевидцы в одесских пабликах сообщили, что мужчина сам достал гранату, выдернул чеку и лег на нее сверху. Также там рассказали шокирующие подробности: части тела погибшего разбросало по округе и полиции пришлось отгонять собачников, которые как раз в это утреннее время выгуливают своих питомцев, чтобы животные ненароком не съели часть останков.

О причинах, побудивших мужчину свести счеты с жизнью таким ужасным способом, информации пока не поступало.

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