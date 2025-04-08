загинув військовослужбовець
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Про втрату захисника повідомили в Саф’янівській територіальній громаді.

Гранатометник 2 механізованого відділення 8 механізованої роти механізованого батальйону Володимир Бічев загинув 29 березня 2025 року поблизу Чугуєва на Харківщині.

Володимир Бічев

«Володимир був мужнім воїном, який, не вагаючись, став на захист рідної землі. Його відданість Україні, незламність духу та сила волі назавжди залишаться в нашій пам’яті», – йдеться в повідомленні громади.

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