погиб военнослужащий
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Об утрате защитника сообщили в Сафьяновской территориальной громаде.

Гранатометчик 2 механизированного отделения 8 механизированной роты механизированного батальона Владимир Бичев погиб 29 марта 2025 года вблизи Чугуева на Харьковщине. 

Владимир Бичев

 

“Владимир был мужественным воином, который, не колеблясь, стал на защиту родной земли. Его преданность Украине, несокрушимость духа и сила воли навсегда останутся в нашей памяти”, — говорится в сообщении громады.

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