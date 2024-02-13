На головній транспортній магістралі Одеської області ремонтують аварійний міст

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області.

Зазначається, що ремонтні роботи виконуються виключно в межах експлуатаційного утримання та за сприятливих погодних умов.

Вже виконано низку робіт, а саме:

заармовано конструкцію мосту;

влаштовано монолітну залізобетонну плиту;

нанесено гідроізоляційний шар;

влаштовано деформаційні шви;

влаштовано систему водовідведення;

встановлено перильне огородження;

відновлено несучу здатність мосту;

укріплено опори мосту.

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Автодорога державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) – основна транспортна магістраль Одеської області, що входить до міжнародного транспортного коридору. Це важливий стратегічний маршрут усієї країни, адже це економіко-логістична “брама” до річкових і морських портів, прифронтових областей і веде до контрольно-пропускних пунктів із державами-сусідами.

Триває ремонт мосту через канал Кофа возле Кілії, який стартував у середині грудня 2023 року.

“Уже влаштовано першу маякову палю, для подальшого влаштування кондуктора шпунтового огородження”, – повідомили в службі.

У ремонті 30-метрової мостової споруди також передбачено комплексне відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик, влаштування нового дорожнього покриття проїжджої частини на мосту, на підходах і з’їздах, влаштування споруд водовідведення, сепараторів, укріплення узбіччя.

Нагадаємо, загальна вартість ремонту мосту через канал Кофа становить 212 40 000 гривень, адже влітку капітальний ремонт аварійного мосту подорожчав на 50 мільйонів. Роботи фінансує служба відновлення.