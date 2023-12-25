На Одещині ремонтують дорогу до портів: де закрито проїзд

Як повідомив начальник Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев, на ділянці між селом Стара Некрасівка та Ізмаїлом наразі проводяться роботи з вирівнювання узбіччя та профілю дороги, підсипання піщано-щебеневої суміші, відведення зайвої води з дороги.

Ці роботи планують завершити до кінця тижня.

Радіон Абашев підкреслив, що про ремонт поки не йдеться – його не дозволяє проводити погода. Через велику кількість вологи під дорожнім полотном в умовах мінусової температури оновлений асфальтний шар зіпсується, тому проведення ремонту раніше за весну не розглядатиметься.

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На ділянці дороги Т-16-07, що ближче до Кілії, триває капітальний ремонт мосту через канал Кофа.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині повідомили, що зараз триває демонтаж старих конструкцій мосту.

У процесі капітального ремонту передбачено:

відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик,

влаштування нового дорожнього покриття проїзної частини на мосту та з’їздах,

влаштування водовідвідних споруд, сепараторів,

зміцнення узбіччя.

Ремонтні роботи планують завершити до кінця 2024 року.

“Міст через канал Кофа – важлива стратегічна артерія півдня Одеської області, адже його відновлення значно скоротить термін у дорозі, щоб дістатися Ізмаїлу, особливо для мешканців м.Кілія, які зараз, щоб дістатися Ізмаїлу, їдуть автошляхом М-15 Одеса – Рені (на Бухаресті). Крім того, важливість цієї артерії у тому, що вона громад Ізмаїльського району”, – повідомили у службі відновлення.

Нагадаємо, що проїзд на цій ділянці дороги Т-16-07 закрито.