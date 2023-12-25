На Одещині ремонтують дорогу до портів: де закрито проїзд

На півдні Одеської області ремонтують дорогу Т-16-07, яка з’єднує порти Ізмаїла та Кілії. Біля Ізмаїла відновлюють проїжджаний стан ділянки від села Стара Некрасівка, а у напрямі Кілії триває ремонт мосту через канал Кофа.
Як повідомив начальник Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев, на ділянці між селом Стара Некрасівка та Ізмаїлом наразі проводяться роботи з вирівнювання узбіччя та профілю дороги, підсипання піщано-щебеневої суміші, відведення зайвої води з дороги.
Ці роботи планують завершити до кінця тижня.
Радіон Абашев підкреслив, що про ремонт поки не йдеться – його не дозволяє проводити погода. Через велику кількість вологи під дорожнім полотном в умовах мінусової температури оновлений асфальтний шар зіпсується, тому проведення ремонту раніше за весну не розглядатиметься.
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На ділянці дороги Т-16-07, що ближче до Кілії, триває капітальний ремонт мосту через канал Кофа.
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині повідомили, що зараз триває демонтаж старих конструкцій мосту.
У процесі капітального ремонту передбачено:
- відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик,
- влаштування нового дорожнього покриття проїзної частини на мосту та з’їздах,
- влаштування водовідвідних споруд, сепараторів,
- зміцнення узбіччя.
Ремонтні роботи планують завершити до кінця 2024 року.
“Міст через канал Кофа – важлива стратегічна артерія півдня Одеської області, адже його відновлення значно скоротить термін у дорозі, щоб дістатися Ізмаїлу, особливо для мешканців м.Кілія, які зараз, щоб дістатися Ізмаїлу, їдуть автошляхом М-15 Одеса – Рені (на Бухаресті). Крім того, важливість цієї артерії у тому, що вона громад Ізмаїльського району”, – повідомили у службі відновлення.
Нагадаємо, що проїзд на цій ділянці дороги Т-16-07 закрито.