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На главной транспортной магистрали Одесской области ремонтируют аварийный мост

На главной транспортной магистрали Одесской области ремонтируют аварийный мост

Ремонт аварийного моста на автодороге Одесса-Рени возле села Холмское Болградского района подходят к завершению. Сейчас дорожники покрывают проезжую часть моста асфальтом.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Одесской области.

Отмечается, что ремонтные работы выполняются исключительно в пределах эксплуатационного содержания и при благоприятных погодных условиях.

Уже выполнен ряд работ, а именно:

  • заармирована конструкция моста;
  •  устроена монолитная железобетонная плита;
  •  нанесен гидроизоляционный слой;
  •  устроено деформационные швы;
  •  устроена система водоотвода;
  • установлено перильное ограждение;
  • восстановлена несущая способность моста;
  •  укреплены опоры моста.

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Автодорога государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухарест) — основная транспортная магистраль Одесской области, входящая в международный транспортный коридор. Это важный стратегический маршрут всей страны, ведь это экономико-логистические «ворота» к речным и морским портам, прифронтовых областей и ведет к контрольно-пропускным пунктам с государствами-соседями.

Продолжается ремонт моста через канал Кофа возле Килии, который стартовал в середине декабря 2023 года.

«Уже устроена первая маячная свая, для дальнейшего устройства кондуктора шпунтового ограждения», — сообщили в службе.

В ремонте 30-метрового мостового сооружения также предусмотрено комплексное восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик, устройство нового дорожного покрытия проезжей части на мосту, на подходах и съездах, устройство сооружений водоотведения, сепараторов, укрепление обочины.

Напомним, общая стоимость ремонта моста через канал Кофа составляет 212 40 000 гривен, ведь летом капитальный ремонт аварийного моста подорожал на 50 миллионов. Работы финансирует служба восстановления.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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