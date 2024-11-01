На фронте погиб стрелок штурмового батальона из Измаила

Трагическое известие сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Руслан Кононенко родился и вырос в Измаиле. После окончания школы получил квалификацию плотника в техническом училище №7. С 16 лет Руслан пошел работать, в то время умер отец и многодетная семья нуждалась в помощи. Работал в Измаильском порту докером-механизатором.

В середине «нулевых» Руслан Кононенко женился, в семье родились две дочери. Жил работой и семьей, помогал всем, кто нуждался в «золотых руках мастера», пока не пришлось взять в руки оружие и встать на защиту Украины. Семье Руслан пообещал: «Я вернусь». Но, к сожалению, вернуться воину не суждено.

Стрелок-помощник гранатометчика десантно-штурмового батальона Руслан Владимирович Кононенко погиб во время выполнения боевого задания.

Воин будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище.

Ранее на Курском направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий ВСУ из села Бархатное Иван Димитриогло.

В Белгород-Днестровском районе простились с 35-летним военнослужащим Дмитрием Мошнягой, который умер при исполнении служебных обязанностей в Днепре.

А 28 октября в Южненской громаде простились с погибшим на фронте солдатом ВСУ Андреем Проненко.