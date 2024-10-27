На Одещині попрощаються з бійцем штурмового батальйону, який загинув на Донбасі майже рік тому

Як повідомили у Южненській міській раді, Андрій Вікторович Проненко служив оператором десантно-штурмового батальйону військової частини А0224. Він загинув під час виконання бойового завдання 11 грудня 2023 року у районі с. Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Бійцю було 35 років.

«Щирі співчуття рідним, близьким, колегам та побратимам Андрія, вічна пам’ять Захиснику України, який віддав своє життя за нашу Батьківщину, за кожного з нас!», – йдеться у повідомленні.

28 жовтня оголошено у громаді Днем жалоби. На знак скорботи у міськраді закликали приспустити державні прапори на будинках та інших спорудах.

О 10:00 годині світлу пам’ять військовослужбовця, який загинув за Україну, вшанують хвилиною мовчання.

Місце і час прощання з воїном у громаді не оголошують «з метою уникнення втрат серед цивільного населення внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ російської федерації», додавши лише, що воно «залишається незмінним».

На початку жовтня уПівденному попрощалися із Захисником України, старшим сапером 1-го інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу Олександром Лановенком.