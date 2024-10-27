На Одещині попрощаються з бійцем штурмового батальйону, який загинув на Донбасі майже рік тому

Завтра, у понеділок, 28 жовтня 2024 року, у Южненській громаді Одеської області відбудеться прощання із Захисником України, солдатом ЗСУ Андрієм Проненком. Цього дня у громаді оголосили Днем жалоби.
Як повідомили у Южненській міській раді, Андрій Вікторович Проненко служив оператором десантно-штурмового батальйону військової частини А0224. Він загинув під час виконання бойового завдання 11 грудня 2023 року у районі с. Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Бійцю було 35 років.
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«Щирі співчуття рідним, близьким, колегам та побратимам Андрія, вічна пам’ять Захиснику України, який віддав своє життя за нашу Батьківщину, за кожного з нас!», – йдеться у повідомленні.
28 жовтня оголошено у громаді Днем жалоби. На знак скорботи у міськраді закликали приспустити державні прапори на будинках та інших спорудах.
О 10:00 годині світлу пам’ять військовослужбовця, який загинув за Україну, вшанують хвилиною мовчання.
Місце і час прощання з воїном у громаді не оголошують «з метою уникнення втрат серед цивільного населення внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ російської федерації», додавши лише, що воно «залишається незмінним».
На початку жовтня уПівденному попрощалися із Захисником України, старшим сапером 1-го інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу Олександром Лановенком.