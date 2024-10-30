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Військовий з Одеської області загинув на Курському напрямку

Військовий з Одеської області загинув на Курському напрямку

Болградська громада Одеської області втратила ще одного свого Героя: на Курському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець ЗСУ із села Оксамитне Іван Димитріогло.

Сумну звістку повідомили напередодні у Болградській районній військовій адміністрації.

Повідомляється, що Іван Дмитрович Димитріогло був військовослужбовцем механізованого підрозділу Збройних Сил України. Бійця не стало 14 вересня 2024 року. Йому назавжди залишиться 52 роки. У воїна залишилися сестра та син.

Загиблий воїн із Болградської громади2

У Болградській РВА висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

«Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль і гіркоту від втрати близької людини, і нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника України стане сильнішим за смерть і назавжди лишиться у пам’яті кожного з нас, усіх, хто знав його, любив і шанував», – йдеться у повідомленні.

Коли відбудеться прощання із загиблим захисником, у громаді не уточнили.

Раніше в Білгород-Дністровському районі прощалися з простим 35-річним військовослужбовцем Дмитром Мошнягою, який помер під час виконання службових обов’язків у Дніпрі.

А 28 жовтня в Южненській громаді попрощалися із загиблим на фронті солдатом ЗСУ Андрієм Проненком.

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