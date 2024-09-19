На фронті загинув морпіх із Болграда: у громаді оголошено жалобу

Борючись за свободу і незалежність України загинув військовослужбовець Олександр Бортник, житель міста Болград. 19 вересня в громаді оголошено Днем жалоби.
Про це повідомили в Болградській міськраді.
Військовослужбовець підрозділу морської піхоти Бортник Олександр Сергійович загинув 14 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання. Воїну назавжди залишиться 32 роки.
У загиблого залишилися мати, дружина та донька.
У зв’язку із загибеллю земляка сьогодні, 19 вересня, на території Болградської міської територіальної громади оголошено День жалоби.
На знак скорботи на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ будуть приспущені Державні прапори України.
Раніше на Харківському напрямку загинув житель Болграда, військовослужбовець Державної прикордонної служби України Дачев Сергій Борисович.
У суботу, 14 вересня 2024 року, жителі села Красносілка Красносільської громади проводили в останню путь загиблого в боях за Україну односельця Дмитра Вікторовича Тюлькіна.