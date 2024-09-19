На фронті загинув морпіх із Болграда: у громаді оголошено жалобу

Чи можна усиновити дитину під час дії воєнного стану Усиновити дитину під час дії військового стану можна, але це не так просто. У цьому питанні нам допомогла розібратися начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Окупований Генічеськ: як там живуть українці влітку 2024-го Літо цього року у Генічеську, що на окупованій частині Херсонщини, було зовсім не холодне, а дуже навіть навпаки. Медуз в Азовському морі мало, але люди там майже не купаються. Та й майже не живуть. Більше існують в очікуванні деокупації. Про це для “Одеського Життя” пише генічеський журналіст Віктор Н., матеріали якого ми вже друкували. В окупованому місті у журналіста залишились рідні, тому про життя там, поки є з ними зв’язок, він знає у деталях. Цими деталями і ділиться з нашими читачами. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ