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На фронті загинув морпіх із Болграда: у громаді оголошено жалобу

На фронті загинув морпіх із Болграда: у громаді оголошено жалобу

Борючись за свободу і незалежність України загинув військовослужбовець Олександр Бортник, житель міста Болград. 19 вересня в громаді оголошено Днем жалоби.

Про це повідомили в Болградській міськраді.

Військовослужбовець підрозділу морської піхоти Бортник Олександр Сергійович загинув 14 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання. Воїну назавжди залишиться 32 роки.

У загиблого залишилися мати, дружина та донька.

Олександр Бортник

У зв’язку із загибеллю земляка сьогодні, 19 вересня, на території Болградської міської територіальної громади оголошено День жалоби.

На знак скорботи на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ будуть приспущені Державні прапори України.

Раніше на Харківському напрямку загинув житель Болграда, військовослужбовець Державної прикордонної служби України Дачев Сергій Борисович.

У суботу, 14 вересня 2024 року, жителі села Красносілка Красносільської громади проводили в останню путь загиблого в боях за Україну односельця Дмитра Вікторовича Тюлькіна.

 

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