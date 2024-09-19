На фронте погиб морпех из Болграда: в громаде объявлен траур

Война, день 938: в Тверской области рф детонирует склад с боеприпасами Сегодня, 18 сентября 2024 года, начались девятьсот тридцать восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. ПОДРОБНЕЕ

Можно ли усыновить ребенка во время действия военного положения Усыновить ребенка во время действия военного положения можно, но это не так просто. В этом вопросе нам помогла разобраться начальник службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова. ПОДРОБНЕЕ

Оккупированный Геническ: как там живут украинцы летом 2024-го Лето в этом году в Геническе, что на оккупированной части Херсонщины, было совсем не холодное, а очень даже наоборот. Медуз в Азовском море мало, но люди там почти не купаются. Да и почти не живут. Больше существуют в ожидании деоккупации. Об этом для «Одесской Жизни» пишет генический журналист Виктор Н., материалы которого мы уже печатали. В оккупированном городе у журналиста остались родные, поэтому о жизни там, пока есть с ними связь, он знает в деталях. Этими деталями и делится с нашими читателями. ПОДРОБНЕЕ