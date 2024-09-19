Новости Одессы и Одесской области

На фронте погиб морпех из Болграда: в громаде объявлен траур

На фронте погиб морпех из Болграда: в громаде объявлен траур

Борясь за свободу и независимость Украины погиб военнослужащий Александр Бортник, житель города Болград. 19 сентября в громаде объявлен Днем траура.

Об этом сообщили в Болградском горсовете.

Военнослужащий подразделения морской пехоты Бортник Александр Сергеевич погиб 14 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания. Воину навсегда останется 32 года.

У погибшего остались мать, жена и дочь.

Александр Бортник

В связи с гибелью земляка сегодня, 19 сентября, на территории Болградской городской территориальной громады объявлен День траура.

В знак скорби будут на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений будут приспущены Государственные флаги Украины.

Ранее на Харьковском направлении погиб житель Болграда, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Дачев Сергей Борисович.

В субботу, 14 сентября 2024 года, жители села Красноселка Красносельской громады проводили в последний путь погибшего в боях за Украину односельчанина Дмитрия Викторовича Тюлькина.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua