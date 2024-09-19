На фронте погиб морпех из Болграда: в громаде объявлен траур

Борясь за свободу и независимость Украины погиб военнослужащий Александр Бортник, житель города Болград. 19 сентября в громаде объявлен Днем траура.
Об этом сообщили в Болградском горсовете.
Военнослужащий подразделения морской пехоты Бортник Александр Сергеевич погиб 14 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания. Воину навсегда останется 32 года.
У погибшего остались мать, жена и дочь.
В связи с гибелью земляка сегодня, 19 сентября, на территории Болградской городской территориальной громады объявлен День траура.
В знак скорби будут на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений будут приспущены Государственные флаги Украины.
Ранее на Харьковском направлении погиб житель Болграда, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Дачев Сергей Борисович.
В субботу, 14 сентября 2024 года, жители села Красноселка Красносельской громады проводили в последний путь погибшего в боях за Украину односельчанина Дмитрия Викторовича Тюлькина.