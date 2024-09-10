У Харківській області загинув прикордонник із Болграда

Молдавські жінки: у чому головна особливість їхньої краси Хай вибачать мені чоловіки, але цей світ прикрашають жінки. А краса жінок – це і правильні риси обличчя, і витончена фігурка, і колоритні особливості. До останніх належить етнічна складова. Сьогодні, у всесвітній день краси, «Одеське життя» розповість особливості краси молдавських жінок. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 929: Іран передав росіянам балістичні ракети Сьогодні, 9 вересня 2024 року, почалася дев’ятсот двадцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Про головні події на фронті і не тільки – у традиційному зведенні «Одеського життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ