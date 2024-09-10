Новини Одеси та Одеської області

У Харківській області загинув прикордонник із Болграда

У Харківській області загинув прикордонник із Болграда

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель Болграда, військовослужбовець Державної прикордонної служби України Дачев Сергій Борисович. Воїну назавжди залишилося 39 років.

Про втрату захисника повідомили в Болградській райдержадміністрації.

Сергій Дачев загинув на Харківському напрямку 6 вересня 2024 року.

Сергій Дачев

«Сергій був вірним військовій присязі, віддано та мужньо захищав рідну землю … Болградська районна державна (військова) адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким й схиляє голову в глибокій скорботі» – пишуть земляки.

25 серпня 2024 року в районі населеного пункту Рудневе Глухівського району Сумської області загинув житель Кодимської громади, прикордонник Сергій Бодачевський.

Захищаючи нашу землю від російських окупантів на Донецькому напрямку загинули захисник України з Білгород-Дністровського району Олександр Шевченко та уродженець Кілії Володимир Негоїца.

А 2 вересня 2024 року під час проходження лікування помер захисник України Євген Швець із Сергіївської громади.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk