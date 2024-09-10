У Харківській області загинув прикордонник із Болграда

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель Болграда, військовослужбовець Державної прикордонної служби України Дачев Сергій Борисович. Воїну назавжди залишилося 39 років.
Про втрату захисника повідомили в Болградській райдержадміністрації.
Сергій Дачев загинув на Харківському напрямку 6 вересня 2024 року.
«Сергій був вірним військовій присязі, віддано та мужньо захищав рідну землю … Болградська районна державна (військова) адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким й схиляє голову в глибокій скорботі» – пишуть земляки.
25 серпня 2024 року в районі населеного пункту Рудневе Глухівського району Сумської області загинув житель Кодимської громади, прикордонник Сергій Бодачевський.
Захищаючи нашу землю від російських окупантів на Донецькому напрямку загинули захисник України з Білгород-Дністровського району Олександр Шевченко та уродженець Кілії Володимир Негоїца.
А 2 вересня 2024 року під час проходження лікування помер захисник України Євген Швець із Сергіївської громади.