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Житель Одеської області загинув у бою на Луганщині

Житель Одеської області загинув у бою на Луганщині

Захищаючи Україну від російських окупантів на фронті загинув житель села Веселий Кут Теплицької громади Шевцов Вадим Михайлович.

Про важку втрату повідомили в Теплицькій територіальній громаді.

Життя 39-річного воїна обірвалося 7 вересня 2024 року під час ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Стельмахівка Сватівського району Луганської області.

«Неможливо загоїти рани від втрати цвіту нації, мужнього сина, чоловіка і батька. Низько схиляємо голови перед подвигом нашого Воїна. Пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях!» – пишуть земляки загиблого.

Вадим Шевцов

На Харківському напрямку загинув житель Болграда, військовослужбовець Державної прикордонної служби України Дачев Сергій Борисович.

У суботу, 14 вересня 2024 року, жителі села Красносілка Красносільської громади проводили в останню путь загиблого в боях за Україну односельця Дмитра Вікторовича Тюлькіна.

 

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