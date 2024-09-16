Житель Одеської області загинув у бою на Луганщині

Про важку втрату повідомили в Теплицькій територіальній громаді.

Життя 39-річного воїна обірвалося 7 вересня 2024 року під час ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Стельмахівка Сватівського району Луганської області.

«Неможливо загоїти рани від втрати цвіту нації, мужнього сина, чоловіка і батька. Низько схиляємо голови перед подвигом нашого Воїна. Пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях!» – пишуть земляки загиблого.

На Харківському напрямку загинув житель Болграда, військовослужбовець Державної прикордонної служби України Дачев Сергій Борисович.

У суботу, 14 вересня 2024 року, жителі села Красносілка Красносільської громади проводили в останню путь загиблого в боях за Україну односельця Дмитра Вікторовича Тюлькіна.