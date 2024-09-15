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У передмісті Одеси з почестями провели в останню путь загиблого на війні земляка (фото)

У передмісті Одеси з почестями провели в останню путь загиблого на війні земляка (фото)

У суботу, 14 вересня 2024 року, мешканці села Красносілка Красносільської громади Одеського району, стоячи на колінах, проводили в останню путь загиблого в боях за Україну односельця Дмитра Вікторовича Тюлькіна.

Як розповіли у Телеграм-каналі громади «Красносілка сьогодні», Дмитро пішов воювати за покликом серця, він був опорою для своїх побратимів та рідних. Герой повернувся з пекла війни «на щиті». У квітні цього року йому виповнилося 49 років.

Загиблий Герой Дмитро Тюлькін

Раніше на фронті загинув 28-річний мешканець Красносілки Олександр. Власов

Жителі Красносілки прощаються з Героєм

«Дмитро загинув, щоб жили ми… І нам, і наступним поколінням жити з вічною пам’яттю та вічною вдячністю цим Героям, які в буденному житті були звичайними людьми, синами, чоловіками, батьками, братами, друзями… Герої не вмирають!», – говориться у повідомленні.

Також «Одеське життя» повідомляло, що, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель Болграда, військовослужбовець Держприкордонслужби України Сергій Дачев. Воїнові назавжди залишилося 39 років.

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