У передмісті Одеси з почестями провели в останню путь загиблого на війні земляка (фото)

Як розповіли у Телеграм-каналі громади «Красносілка сьогодні», Дмитро пішов воювати за покликом серця, він був опорою для своїх побратимів та рідних. Герой повернувся з пекла війни «на щиті». У квітні цього року йому виповнилося 49 років.

«Дмитро загинув, щоб жили ми… І нам, і наступним поколінням жити з вічною пам’яттю та вічною вдячністю цим Героям, які в буденному житті були звичайними людьми, синами, чоловіками, батьками, братами, друзями… Герої не вмирають!», – говориться у повідомленні.

Також «Одеське життя» повідомляло, що, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув житель Болграда, військовослужбовець Держприкордонслужби України Сергій Дачев. Воїнові назавжди залишилося 39 років.