На дорозі під Одесою знайшли труп жінки

Поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки на Одещині.
Як повідомили сьогодні вранці в обласному управлінні поліції, до поліції звернулася мешканка Авангардівської громади. Вона повідомила, що на проїжджій частині дороги в одному з населених пунктів лежить труп.
Прибувши на місце події поліцейські виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті.
Особу загиблої встановлюють. Задля встановлення причини загибелі смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
На місці події працюють експерти, кінологи, слідчі та оперативники.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками год. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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