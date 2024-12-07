Новини Одеси та Одеської області

На дорозі під Одесою знайшли труп жінки

На дорозі під Одесою знайшли труп жінки

Поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки на Одещині.

Як повідомили сьогодні вранці в обласному управлінні поліції, до поліції звернулася мешканка Авангардівської громади. Вона повідомила, що на проїжджій частині дороги в одному з населених пунктів лежить труп.

Прибувши на місце події поліцейські виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Особу загиблої встановлюють. Задля встановлення причини загибелі смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

На місці події працюють експерти, кінологи, слідчі та оперативники.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками год. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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