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Одесит убив і розчленував знайому – суд виніс вирок

Одесит убив і розчленував знайому – суд виніс вирок

Одесит, який убив знайому, розчленував її тіло і викинув у сміттєвий бак, отримав максимальне покарання.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Вбивство сталося в серпні 2022 року в Одесі. У поліцію звернулася мешканка Пересипського району з проханням допомоги в пошуках її 51-річної дочки, яка кілька днів не виходила на зв’язок із матір’ю.

Під час розслідування поліцейські встановили чоловіка, який останнім спілкувався з розшукуваною. Це був 46-річний житель того ж району.

Познайомившись із жінкою, чоловік запросив її до себе додому. Під час частування вони посварилися і в пориві гніву чоловік кілька разів ударив жінку кулаком по голові. Удари виявилися смертельними.

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Спочатку чоловік сховав тіло потерпілої в підсобне приміщення, а за добу розчленував, сховав у сумку і викинув у сміттєвий контейнер.

вбивство

За скоєний злочин суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Подібне вбивство сталося в травні 2023 року: на одній із вулиць Одеси в сміттєвому контейнері виявили голову жінки. Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили й інші частини тіла жінки, розкидані по інших сміттєвих контейнерах.

 

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