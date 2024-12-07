Новости Одессы и Одесской области

На дороге под Одессой нашли труп женщины

На дороге под Одессой нашли труп женщины

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины в Одесском районе Одесской области.

Как сообщили сегодня утром в областном управлении полиции, в полицию обратилась жительница Авангардовской громады. Она сообщила, что на проезжей части дороги в одном из населенных пунктов лежит труп.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

Личность погибшей устанавливают. Для установления причины гибели смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

На месте происшествия работают эксперты, кинологи, следователи и оперативники.

Решается вопрос об открытии криминального производства по по признакам ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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